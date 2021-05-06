Не менее 3362 жителей Соединенных Штатов умерли за период с декабря 2020 года по 23 апреля текущего года после вакцинации от коронавируса. Такую статистику предоставил телеканал Fox News, сославшись на сведения, полученные от Системы сообщений о побочных эффектах вакцин (Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS).
Там подсчитали, что в среднем за указанный период в стране после такой вакцинации ежедневно умирали около 30 человек. Ведущий Fox News Такер Карлсон, основываясь на этой информации, предположил, что число летальных исходов после прививки от коронавируса в США составило в стране на сегодняшний день – плюс неучтенные в статистике VAERS последние дни – 3722 человека.
Как уточняет ТАСС, всего, по данным университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 32,55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 579 276 человек. Страна лидирует по обоим печальным показателям в мировых списках.
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СМИ: более 3,3 тысячи жителей США умерли после вакцинации от COVID-19
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