СМИ: армия полностью блокировала столицу Судана

Армия полностью блокировала столицу Судана Хартум утром 25 октября, пишет ТАСС.
Архивное фото. Протесты в Судане, 21 октября 2021-го
Телеканал Asharq сообщает, что все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось.
Известно, что военные окружили столичный аэропорт, запретив доступ к нему. Как передает телеканал Al Arabiya, крупные авиакомпании приостановили свои полеты в Хартум еще два дня назад.
Агентство отмечает, что на улицах Хартума неспокойно: протесты, гражданские силы призывают людей «противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране». Демонстранты жгут покрышки.
ТАСС уточняет: несколько часов назад после встречи главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука в столице Судана начались массовые аресты чиновников и лидеров политических партий. В ближайшее время ожидается заявление аль-Бурхана. Источники сообщают, что он объявит о введении в Судане чрезвычайного положения и приостановке действия конституционной декларации.