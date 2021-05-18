Онлайн-ретейлер Amazon ведет переговоры о покупке американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за примерно 9 млрд долларов, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.
Как уточняет РИА Новости, компания, владеющая студией, начала процесс продажи в декабре прошлого года.
Новости о возможной покупке Metro-Goldwyn-Mayer компанией Amazon поступили в условиях консолидации в секторе в последние годы.
Metro-Goldwyn-Mayer занимается производством и прокатом кино- и видеопродукции. Студия основана в 1924 году. В библиотеке компании – ряд культовых лент. Например, фильмы о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, сериалы «Викинги» и «Рассказ служанки».
Опубликовано:
732
СМИ: Amazon планирует приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter