СМИ: актриса Татьяна Догилева госпитализирована

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РИА Новости

По данным источника, знаменитость госпитализировали с пневмонией на фоне коронавируса. Отмечается, что состояние Догилевой ухудшилось вчера. На данный момент она находится в больнице имени И. В. Давыдовского. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.Советская и российская актриса, режиссер и телеведущая Татьяна Догилева родилась в 1957 году. В 1978-м окончила ГИТИС. Наиболее известна по ролям в кинокартинах «Вокзал для двоих», "Покровские ворота", "Блондинка за углом", а также в сериалах "Участок", "Люба, дети и завод..." и других.