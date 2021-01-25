СМИ: актер Алексей Панин женился во второй раз

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40-летняя Тарлакян рассказала, что познакомилась с актером около года назад в компании общих друзей. Ева была очарована харизмой и открытостью Панина. Чуть позже, в разговоре с журналистами, актер подтвердил свой брак. Точную дату росписи он не назвал, но сказал, что молодожены расписались в декабре прошлого года., – рассказал Алексей Панин.Вторая жена Панина также поделилась, что помогает ему с воспитанием его старшей дочери Анны.Напомним, актер Алексей Панин известен по фильмам «Звезда», «Стая», Солдаты» и многим другим. Первая жена актера – Людмила Григорьева. У Панина есть три дочери от разных незарегистрированных союзов. Известно, что на данный момент актер проживает в Испании.