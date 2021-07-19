СМИ: 68 процентов японцев не верят, что Олимпиаду удастся провести в безопасном формате

О том, что они доверяют обещаниям Кабинета министров, заявил 21 процент опрошенных.При этом 76 процентов респондентов поддержали решение японских властей провести большую часть соревнований без болельщиков на трибунах. Против этого выступили 17 процентов опрошенных.Опрос был проведен 17 и 18 июля по мобильным и стационарным телефонам. В исследовании поучаствовали 1444 человека.18 июля информационное агентство Kyodo опубликовало результаты своего опроса, согласно которым 87 процентов японцев опасаются, что проведение Олимпиады в Токио может привести к еще большему распространению в Японии COVID-19.Изначально Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса нового типа форум перенесли на год вперед – и теперь он состоится с 23 июля по 8 августа.