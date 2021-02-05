Австралийская поп-певица выходит замуж за креативного директора британской версии мужского журнала GQ Пола Соломонса. Об этом сообщает издание Daily Mail.
СМИ ссылаются на мачеху Пола, которая подтвердила данную информацию и рассказала, что вся семья очень взволнована данным событием. По ее словам, Соломонс лишь недавно рассказал о помолвке с певицей и попросил никому не сообщать детали торжества.
– Мы были искренне рады за них с Кайли. Не могу сказать ничего больше, поскольку нас попросили молчать. И я слишком уважаю Кайли и Пола, чтобы не сдержать обещания, – заключила женщина.
Точная дата и место церемонии пока неизвестны. Кроме того, официальные представители Миноуг не дают никаких комментариев.
Напомним, об отношениях Кайли и 46-летнего Пола стало известно еще в апреле 2018 года. Тогда исполнительница впервые опубликовала снимок, сделанный на дне ее рождения, где она целует возлюбленного. Ранее певица была помолвлена с актером Джошуа Сасса, однако через год Кайли разорвала отношения из-за измены бойфренда.
Фото: eg.ru
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СМИ: 52-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж
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