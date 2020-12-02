СМИ: 288 тысяч бюллетеней на выборах в США могли исчезнуть, еще 100 тысяч документов датированы задним числом

По данным проекта, один из субподрядчиков Почтовой службы США Джесс Морган сообщил, что пропал его трейлер, в котором находилось от 144 до 288 тысяч заполненных бюллетеней для голосования по почте. Он перевозил их из населенного пункта в штате Нью-Йорк в Пенсильванию.Еще один субподрядчик почты (USPS) Натан Пиз отметил, что двое сотрудников почты по отдельности рассказали ему о случае, который произошел утром 4 ноября. В этот день USPS отсчитывала более 100 тысяч бюллетеней, чтобы после датировать их задним числом. Отмечается, что целью данного действия стала необходимость засчитать бюллетени, которые прибыли на место позже установленного законом срока.