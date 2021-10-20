Смеяться, решать кроссворды и учить стихи: врач рассказал, как восстановить память после перенесенного коронавируса

Вылечить коронавирус – это только полдела. Не менее важно справиться с его последствиями. Трудности запоминания, снижение умственной работоспособности, рассеянность, неспособность сосредоточиться, нарастающая забывчивость – все эти жалобы после COVID-19 очень распространены. Что делать, чтобы избавиться от этих последствий, в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Вирус поражает фактически все органы человека, в том числе и внутреннюю оболочку сосудов, вызывая ее повреждение и воспаление. Предполагается, что все это вызывает высвобождение активных веществ, повышающих свертываемость крови и провоцирующих образование тромбов. Образно говоря, в транспортной системе нашего тела образуются пробки, из-за чего кровяным клеткам становится трудно продвигаться и перевозить живительный кислород. Там, куда везут этот кислород, начинается голод. Поскольку самый крупный потребитель кислорода – это мозг, то он страдает в первую очередь, – объяснил врач.
Есть несколько способов борьбы с нарушением памяти после перенесенной коронавирусной инфекции.
– Подойдут сканворды, изучение иностранных языков, небольшие стихотворения, ребусы и головоломки – все то, что заставляет работать нашу память и мыслительный процесс. Тренировки должны быть короткими и в удовольствие. Не стоит слишком сильно перегружать мозг, – отметил Сергей Агапкин.
По словам медика, в университете Лома Линда в Южной Калифорнии поставили очень интересный эксперимент: 20 человек посадили перед экраном, на котором показывали смешные видеоролики в течение 20 минут. Вторая группа добровольцев проводила это же время в полном спокойствии. Затем у всех участников исследования взяли образцы слюны, чтобы проверить уровень кортизола – гормона стресса, а также просили выполнить тесты, характеризующие краткосрочную память.
– В итоге результаты тестов у смеющихся людей оказались значительно лучше, а уровень гормона кортизола существенно ниже. Считается, что этот гормон ассоциируется со стрессами и негативно влияет на память, – сказал врач.
Кроме того, для улучшения памяти Сергей Агапкин посоветовал сидеть с прямой спиной.
– С детства приучают в школе сидеть с прямой спиной, и это неслучайно. Хорошая осанка улучшает способность мозга запоминать, поскольку в таком положение улучшается кровообращение, мозг лучше насыщается кислородом и работает эффективнее, – обратил внимание медик.
Немаловажным фактором для восстановления и поддержания памяти является правильное питание.
– В рацион человека с нарушениями памяти обязательно включают рыбу, чернику, свежие овощи и фрукты по сезону, – заметил Сергей Агапкин.
– И еще один совет: специалист может порекомендовать натуральные препараты, например на основе экстракта реликтового растения гинкго билоба. Он улучшает кровоснабжение мозга, память, концентрацию внимания и другие когнитивные показатели, а также улучшает реологию крови. Также экстракт оказывает воздействие на сосудистую стенку и нормализует тонус сосудов. Важно понимать, что натуральные средства действуют бережно и имеет накопительный эффект, поэтому их можно принимать длительно, предварительно посоветовавшись со специалистом, – резюмировал врач.
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