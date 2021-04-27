Смертность от СOVID-19 в Индии увеличилась в 10 раз

“I’ve never seen such a terrifying situation. I can’t believe we’re in the capital of #India. People aren’t getting oxygen and they’re dying like animals”. Another horrifying ground report from @yogital, Fred Scott and Sanjay Ganguly in #Delhi #BBCNewsTen pic.twitter.com/UQCLVUQPyC — Nicola Careem (@NicolaCareem) April 25, 2021

Официально сообщается о 195 тысячах умерших. Но и местные чиновники, и СМИ допускают, что данные статистики могут быть занижены в несколько раз. Об этом свидетельствуют и данные портала Worldometer: если в США и Бразилии (лидеры по числу заражений, как и Индия) коэффициент смертности на 1 млн населения составил 1762 и 1829 человек соответственно, то в Индии этот коэффициент всего 140.Крематории в индийских городах уже не справляются с таким потоком трупов несчастных, погибших от коронавируса. Ситуация настолько серьезная, что тела людей сжигают прямо на улице.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна находится в эпицентре коронавирусного шторма. Власти столицы Индии Нью-Дели приняли решение еще на неделю – до 3 мая – продлить жесткие ограничения, связанные с распространением вируса. Локдаун был введен в Нью-Дели с вечера 19 апреля. Все сотрудники компаний переведены на дистанционную работу, лишь государственные учреждения и "поставщики основных услуг" продолжают работу в прежнем режиме.Во многих городах Индии возле больниц образовались большие очереди из пациентов с COVID-19 и их родственников. Медучреждения, особенно в Нью-Дели, переполнены. В больницах закончился кислород. Многие больные, подключенные к аппаратам ИВЛ, неминуемо умирают от нехватки кислорода. Госпитали Дели объявили, что находятся на грани своих возможностей.США пообещали оказать медицинскую помощь Индии, включая отправку кислородных баллонов, тесты на коронавирус, медикаменты и средства индивидуальной защиты. В Белом доме заявили, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан во время воскресного телефонного разговора со своим индийским коллегой Аджитом Довалом сообщил, что США "работают круглосуточно", чтобы отправлять медицинскую помощь.Германия также планирует оказать помощь Индии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что кабмин готовит чрезвычайную помощь Индии, где ситуация с пандемией очень критичная.– обозначила Меркель.Помощь и поддержка в виде аппаратов ИВЛ, комплектов для поставки кислорода, цифровых рентгеновских аппаратов и средств индивидуальной защиты была также предложена Пакистаном. По словам министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши, выступая с таким предложением, его государство опирается на принципы политики гуманизма и ожидает ответа от Дели.