Смертность от британской мутации COVID-19 ниже, чем от простого коронавируса – Малышева

Медик отметила: когда британцы объявили о новом штамме коронавируса, их и европейцев охватила страшная паника.– уточнила Малышева.По словам специалиста, смертность от британского штамма составляет всего 0,4%. В то время как смертность от коронавируса в целом составляет 0,23–1,15%. Так, смертность примерно в три раза ниже, чем от основного вируса.– рассказала телеведущая.Она добавила, что не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом от поверхности за весь год. Врач успокоила: каждая следующая мутация COVID-19 становится все менее опасной.