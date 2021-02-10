Смертность от британской мутации COVID-19 ниже, чем от простого коронавируса – Малышева

Медик отметила: когда британцы объявили о новом штамме коронавируса, их и европейцев охватила страшная паника.
– Но ведь за все время пандемии случались разные мутации коронавируса. Они не повлияли на тяжесть течения болезни, не сказалось это и на действии вакцины, – уточнила Малышева.
По словам специалиста, смертность от британского штамма составляет всего 0,4%. В то время как смертность от коронавируса в целом составляет 0,23–1,15%. Так, смертность примерно в три раза ниже, чем от основного вируса.
– Вирус мутирует потому, что у него задача – поселиться в организме человека. Сам по себе он существовать не может, – рассказала телеведущая.
Она добавила, что не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом от поверхности за весь год. Врач успокоила: каждая следующая мутация COVID-19 становится все менее опасной.