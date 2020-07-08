Смертность людей с травмой ныряльщика в нашей стране снизилась

Но не потому, что реже прыгают в водоемы. Каждый день в больницы поступают пациенты с повреждениями позвоночника после прыжка в воду. Около 250 человек за год.

Травма ныряльщика выбивает из строя молодых и трудоспособных мужчин. Повреждаются шейные позвонки, спинной мозг. И вынырнуть из этого полностью не получается. Иногда за разбившегося ныряльщика всю оставшуюся жизнь дышит аппарат искусственной вентиляции легких. При хорошем уходе такая жизнь долгая.

Только в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии сейчас лежит три пациента из Минска до 35 лет после рокового прыжка в воду.

– Большинство пациентов получают такую травму в состоянии алкогольного опьянения, – рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением № 1 Кирилл Пустовойтов. – Во время операции мы убираем осколки, восстанавливаем правильное соотношение сегментов в шейном отделе позвоночника при помощи металлических имплантатов. Используем имплантаты из титана белорусского производства. Техника хирургических вмешательств постоянно совершенствуется. Выживаемость этих пациентов стала выше. Если 20–30 лет назад смертность при данной патологии в остром периоде достигала 50 процентов, то сейчас за счет постоянного развития службы анестезиологии и реанимации, ухода, создания новых методов лекарственной терапии, поддержки современными аппаратами ИВЛ – около 10 процентов.

Пациенты с травмой позвоночника и спинного мозга относятся к тяжелым. Многие из них дышат благодаря аппаратам ИВЛ. Чем ближе поврежденный позвонок к голове – 1-й, 2-й шейные позвонки – тем тяжелее травма спинного мозга и ее последствия.

– Такие пациенты могут остаться лежачими навсегда, – поясняет Кирилл Пустовойтов. – В случаях повреждения нижнешейных позвонков посттравматический период протекает легче, так как сохраняются функции спинного мозга над уровнем его повреждения. При хорошем уходе такие пациенты должны передвигаться в кресле.

Восстановление может длиться годами. Реабилитация направлена на восстановление сохранных функций: вертикализация, присаживание. Пациентов обучают навыкам самообслуживания, родственников – навыкам ухода. Очень важна психологическая реабилитация. В первый год после травмы восстановление функций спинного мозга при его неполном повреждении проходит достаточно активно. Дальше восстановление тоже идет, но медленно. Для пациента важно, когда в него верят, и делают для него все возможное.