Смертельное ДТП в Ошмянах: водитель МАЗа наехал на дорожного рабочего

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По предварительным данным, при осуществлении ремонтных работ по укладке асфальта 56-летний водитель, управляя автомобилем МАЗ, в ходе движения задним ходом наехал на дорожного рабочего.В результате аварии 53-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался уже в больнице.В настоящий момент следователем проводится осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз, допрашиваются свидетели.Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжится в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ.Видео: СК