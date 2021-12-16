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  2. Смертельное ДТП в Ошмянах: водитель МАЗа наехал на дорожного рабочего

Смертельное ДТП в Ошмянах: водитель МАЗа наехал на дорожного рабочего

Трагедия произошла сегодня около 16:00, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета. 

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По предварительным данным, при осуществлении ремонтных работ по укладке асфальта 56-летний водитель, управляя автомобилем МАЗ, в ходе движения задним ходом наехал на дорожного рабочего. 

В результате аварии 53-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался уже в больнице. 

В настоящий момент следователем проводится осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз, допрашиваются свидетели. 

Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжится в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ.

Видео: СК
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