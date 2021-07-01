На столичной улице Кальварийской в результате ДТП погиб мужчина, сообщается в Telegram-канале ГАИ Минска.
Пострадавший пересекал проезжую часть в неустановленном месте и попал под колеса автомобиля Mercedes. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
По предварительной информации, 1 июля около 02:00 26-летний водитель Mercedes ехал на ул. Кальварийской в направлении ул. Домашевской, около дома № 29 он сбил пешехода, который нарушал правила дорожного движения.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Смертельное ДТП в Минске: мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под Mercedes
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