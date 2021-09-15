Смертельное ДТП в Лиде: мужчину придавило микроавтобусом

Установлено, что вечером 8 июля 2021 года 22-летняя девушка, управляя автомобилем Audi A6, двигалась по улице Ленинской в городе Лида. Проезжая регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, она допустила столкновение с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. От полученного удара последний опрокинулся. Из салона на асфальт вылетел находившийся на переднем пассажирском сиденье 34-летний местный житель, которого придавило микроавтобусом. От полученных травм мужчина скончался в медучреждении.Известно, что в момент ДТП водитель Audi была трезвой. В момент аварии на пассажирском сиденье был ее малолетний ребенок – он не пострадал. Было установлено, что к уголовной ответственности молодая женщина ранее не привлекалась.Фото УСК по Гродненской области