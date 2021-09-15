Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.95
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Смертельное ДТП в Лиде: мужчину придавило микроавтобусом

Смертельное ДТП в Лиде: мужчину придавило микроавтобусом

В Лиде 34-летний горожанин погиб в ДТП, сообщают в Telegram-канале Следственного комитета.


Установлено, что вечером 8 июля 2021 года 22-летняя девушка, управляя автомобилем Audi A6, двигалась по улице Ленинской в городе Лида. Проезжая регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, она допустила столкновение с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. От полученного удара последний опрокинулся. Из салона на асфальт вылетел находившийся на переднем пассажирском сиденье 34-летний местный житель, которого придавило микроавтобусом. От полученных травм мужчина скончался в медучреждении. 


Известно, что в момент ДТП водитель Audi была трезвой. В момент аварии на пассажирском сиденье был ее малолетний ребенок – он не пострадал. Было установлено, что к уголовной ответственности молодая женщина ранее не привлекалась. 

Фото УСК по Гродненской области 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы