Смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода расследуют в Витебске

Следствием установлено, что 2 июля 2021 года 20-летний юноша на мотоцикле ехал по улице Воинов-интернационалистов в областном центре. Около 23 часов 15 минут вблизи дома 37 совершил наезд на 66-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП пешеход, водитель и 19-летняя пассажир мотоцикла с телесными повреждениями были доставлены в медучреждение. Утром следующего дня от полученных травм 66-летний мужчина скончался.В отношении водителя возбуждено уголовное дело.Для установления обстоятельств произошедшего, а также свидетелей ДТП следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим какой-либо информацией о случившемся, сообщить в ОДС УСК по Витебской области по номеру +37533 3998044 (круглосуточно).Фото Следственного комитета