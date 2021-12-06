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  2. Смертельная авария под Калинковичами – погибли два человека

Смертельная авария под Калинковичами – погибли два человека

Трагедия произошла сегодня около полудня на 136-м км дороги Р31 Бобруйск – Мозырь – граница Украины, сообщает пресс-служба МВД

Фото: МВД

Автомобиль Ford под управлением 28-летнего водителя столкнулся с трактором. В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте. 51-летний водитель трактора с травмами доставлен в больницу. 

Госавтоинспекция призывает всех соблюдать безопасный скоростной режим, руководствоваться ограничениями, установленными на конкретном дорожном участке. Также важно учитывать погодные условия, состояние проезжей части и время суток.
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