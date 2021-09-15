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  2. Смерть животных из-за COVID-19 впервые зафиксировали в Монголии

Смерть животных из-за COVID-19 впервые зафиксировали в Монголии

Ветеринары Монголии впервые столкнулись с гибелью животных из-за коронавирусной инфекции, передает ТАСС.


"В прошлом месяце в нашей стране при загадочных обстоятельствах умерли два бобра, и результаты лабораторных исследований показали, что причиной смерти стал COVID-19", – уточнил эксперт главного управления ветеринарных служб страны Адиясурен Тувшинбаяр.

Согласно сведениям агентства Синьхуа, умершие животные находились в центре разведения бобров при департаменте окружающей среды Улан-Батора. Еще у семи животных в данном учреждении обнаружили заражение дельта-штаммом. У бобров выявили такие симптомы, как кашель и насморк. К настоящему времени они выздоровели.

Как сообщили в совместном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая, опубликованном в марте нынешнего года по итогам миссии ВОЗ в городе Ухань, COVID-19, вероятно, передался от диких животных к человеку через промежуточное звено. Эксперты полагают, что заболевание сначала могло распространиться среди одной популяции животных, ставшей естественным "резервуаром", в котором инфекция мутировала, а после оно преодолело межвидовой барьер и обрело способность заражать людей.

Фото: pixabay.com
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