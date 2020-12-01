В ГрГМУ создали первый в стране симуляционный центр имитации «красной» зоны

стала волонтером еще на 5-м курсе. Но даже для нее первое обучающее занятие стало хорошим опытом, который пригодится в будущем.согласна с однокурсницей. По ее мнению, подобный опыт сложно переоценить.– рассказывает собеседница. –На создание симуляционной зоны ушло две недели. Обычную аудиторию разделили шлюзом на две половины. Закупили маски, защитные костюмы, емкости для дезинфицирующих средств, пульсоксиметры и другое оборудование. Все сделано для придания максимальной реальности.обращается к первой группе:По сути, создан большой учебный комплекс, включающий двухчасовое занятие по отработке одеванию и снятию СИЗ, изучение нормативной документации, которая имеется по коронавирусной инфекции, непосредственную работу с пациентом в красной зоне. Сюда входит осмотр больного, причисление его к той или иной категории по степени тяжести течения болезни. Важно также овладеть навыками бесконтактной термо- и пульсометрии, размещения пациента в пронпозиции, заполнения чек-листа.– рассказывает преподаватель. –добавляет к вышесказанному: