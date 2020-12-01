В ГрГМУ создали первый в стране симуляционный центр имитации «красной» зоны

В настоящее время более 300 студентов Гродненского государственного медицинского университета задействовано в больницах и поликлиниках для борьбы с коронавирусной инфекцией. Самых активных и смелых уже давно не пугает ни диагноз, ни красная зона. Для кого-то первый опыт только впереди. В первую очередь для них создали первый в стране симуляционный центр для практического обучения работе в красной зоне.
Студентка Татьяна Чепукойть стала волонтером еще на 5-м курсе. Но даже для нее первое обучающее занятие стало хорошим опытом, который пригодится в будущем.
– Работаю медсестрой в городской поликлинике № 2, помогаю доктору вести прием пациентов. В обязанности также входит обзвон амбулаторных больных. Ведем их, наблюдаем, каждый день интересуемся самочувствием, выписываем больничные листы. При ухудшении состояния направляем доктора. Тружусь на 0,5 ставки. Получается каждый день по четыре часа. Поначалу было тяжело, но со временем привыкла, втянулась. Прихожу домой в 20:00–21:00. Остается немного времени, чтобы почитать тему и подготовится к занятиям. Учеба это, конечно, хорошо. Но без практического опыта стать настоящим врачом будет очень сложно.
Ангелина Дудик согласна с однокурсницей. По ее мнению, подобный опыт сложно переоценить.
– Учимся на 6-м курсе лечебного факультета, – рассказывает собеседница. – Осталось буквально несколько месяцев до получения диплома. Безусловно, такие навыки очень пригодятся. Очень важно научиться правильно надевать костюмы, разоблачаться. Возможно, в будущем это позволит спасти жизнь. Нынешний год, как никакой другой, показал, насколько важна роль врача не только в медицинской сфере, но и на государственном уровне. Пандемия стала лакмусовой бумажкой.
На создание симуляционной зоны ушло две недели. Обычную аудиторию разделили шлюзом на две половины. Закупили маски, защитные костюмы, емкости для дезинфицирующих средств, пульсоксиметры и другое оборудование. Все сделано для придания максимальной реальности.
Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней ГрГМУ Александр Алексеюк обращается к первой группе:
– На данный момент есть необходимость помочь реальной системе здравоохранения. В нашей стране это первая такая комната, где у студентов есть возможность освоить алгоритмы облачения и снятия средств индивидуальной защиты. Студенты и практикующие врачи-преподаватели могут обсудить ключевые моменты борьбы с коронавирусной инфекцией. С нашей стороны важно донести, что является важным при обследовании. Можно сказать, что на базе университета создается резерв, который в определенных ситуациях сможет прийти на помощь. Для будущих врачей это уникальная возможность применить на практике свои знания.
По сути, создан большой учебный комплекс, включающий двухчасовое занятие по отработке одеванию и снятию СИЗ, изучение нормативной документации, которая имеется по коронавирусной инфекции, непосредственную работу с пациентом в красной зоне. Сюда входит осмотр больного, причисление его к той или иной категории по степени тяжести течения болезни. Важно также овладеть навыками бесконтактной термо- и пульсометрии, размещения пациента в пронпозиции, заполнения чек-листа.
– Времени достаточно мало, поэтому к практическому занятию надо подготовиться заранее, – рассказывает преподаватель. – По итогам выставляется оценка. Начали мы со студентов шестого курса, так как уже буквально через полгода они приступят к работе. Однако постепенно дойдем и до первокурсников. Мы прекрасно понимаем, что опыт работы в условиях вирусной инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, будет необходим всегда.
Ректор Гродненского государственного медицинского университета Елена Кроткова добавляет к вышесказанному:
– Все обучение проходит под руководством опытных преподавателей, которые сами работают в красной зоне в качестве консультантов и практикующих врачей начиная с весны. Стоит отметить, что Гродненский государственный медицинский университет с недавних пор активно помогает практическому здравоохранению. На данный момент 303 студента непосредственно трудятся в больницах, поликлиниках и центрах гигиены и эпидемиологии. Старшекурсники выступают в качестве волонтеров, средних медицинских работников, специалистов выездных бригад и колл-центров. Кроме того, 78 преподавателей непосредственно работают в красной зоне. Создана консультативная группа из 27 человек, которая при необходимости дает рекомендации всем перепрофилированным медучреждениям города и районов Гродненской области.
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В ГрГМУ создали первый в стране симуляционный центр имитации «красной» зоны
Смена для красных зон
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Фото: Алексей БИБИКОВ