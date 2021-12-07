Смартфоны iPhone сделают из нового материала

При производстве своих новых устройств компания Apple планирует использовать корпусы из титанового сплава. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Gizchina.
В Купертино обратили внимание на титан как альтернативу нержавеющей стали. Сплавы этого металла гораздо устойчивее к царапинам и механическим повреждениям. Вместе с тем в яблочной компании разрабатывают технологию, с помощью которой можно избавиться от отпечатков пальцев на глянцевой поверхности – для этого корпус будет защищен оксидным покрытием.
Среди устройств, которые скоро могут получить титановый корпус, – планшет iPad, ноутбук MacBook и смартфон iPhone. Возможно, имеются в виду специальные модели гаджетов.
Первые гаджеты Apple с титановым корпусом могут представить уже в следующем году. Технологию попробуют на одном из будущих iPad, но не Pro, которому в следующем году инсайдеры обещают беспроводную зарядку, несовместимую с цельнометаллическим шасси.
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