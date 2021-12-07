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  2. Смартфоны iPhone сделают из нового материала

Смартфоны iPhone сделают из нового материала

При производстве своих новых устройств компания Apple планирует использовать корпусы из титанового сплава. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Gizchina.


В Купертино обратили внимание на титан как альтернативу нержавеющей стали. Сплавы этого металла гораздо устойчивее к царапинам и механическим повреждениям. Вместе с тем в яблочной компании разрабатывают технологию, с помощью которой можно избавиться от отпечатков пальцев на глянцевой поверхности – для этого корпус будет защищен оксидным покрытием.

Среди устройств, которые скоро могут получить титановый корпус, – планшет iPad, ноутбук MacBook и смартфон iPhone. Возможно, имеются в виду специальные модели гаджетов. 

Первые гаджеты Apple с титановым корпусом могут представить уже в следующем году. Технологию попробуют на одном из будущих iPad, но не Pro, которому в следующем году инсайдеры обещают беспроводную зарядку, несовместимую с цельнометаллическим шасси. 

Фото: pixabay.com
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