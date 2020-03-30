«Слышу ваши аплодисменты, хотя в зале тишь и благодать». Стартовала неделя онлайн-квартирника «Альфа Радио»

С 30 марта по 3 апреля «Альфа Радио» будет проводить видеостримы с выступлений белорусских артистов. Музыканты споют в пустом зале Театра эстрады для онлайн-аудитории. Так что теперь попасть на концерт можно и не выходя из дома.





Открыли музыкальную неделю Тео и Ольга Рыжикова. Выступление практически не отличалось от прямого эфира обычного концерта. Понять, что перед певцами нет никого, кроме операторов, помогало только отсутствие аплодисментов и голосов толпы. Атмосфера необычная и для публики, и для артистов.

— Непривычно слышать тишину после окончания песни — думаю, не каждый артист захотел бы сейчас оказаться на нашем месте, — поделился переживаниями Тео. — Но это интересный опыт! К тому же я все равно чувствую положительные эмоции из-за экрана.





Интерактив не пропал, а перешел в онлайн-формат. Музыканты призывали слушателей аплодировать и танцевать у себя дома так громко, чтобы слышали и соседи, и вся Беларусь. Подбадривали: «Вот вы, из тридцать второй квартиры, молодцы! Ваш офис тоже неплох, ребята!» В ответ на это белорусы стали писать номера особо «постаравшихся» кабинетов в комментариях к трансляции.

Артисты исполняли и свои песни, и каверы на знаменитые композиции. В перерывах между треками делились историями из музыкального закулисья и воспоминаниями с «Евровидения-2014». А ведущие шоу «Твое утро» разнообразили концерт вопросами с изюминкой — о путешествиях по Беларуси, критике и компромиссах в семейной жизни.





Коротко об откровениях. Тео черпает «прекрасные эмоции» от рыбалки в белорусской глубинке и советует посетить озеро Свитязь. Ольга Рыжикова благодаря фанатам, которые возмутились однообразием ее гардероба, получила от мужа кипу новых платьев. Оба артиста не очень любят активничать в соцсетях, но готовы работать онлайн во время мирового карантина. А вот зрителей музыканты попросили по возможности оставаться дома, пообещав, что сами будут жить в гримерке и писать новые хиты.

— Идею проведения онлайн-концертов мы вынашивали давно, и первые стримы запустили еще в октябре прошлого года. Сейчас такой формат актуален сразу по нескольким причинам: обычно весной люди активнее проводят время на улице, но в этом году многие вынуждены остаться дома из-за пандемии. Мы, как и другие театры, не хотим терять своего зрителя, поэтому остаемся с ним в контакте онлайн, — рассказала начальник концертного отдела Молодежного театра эстрады (партнер мероприятия) Марина Гаврищук. — Наша площадка идеально подходит для формата концерта: она привычна артистам, у театра есть нужное оборудование, мы специализируемся на мюзиклах, поэтому знаем, как работать с музыкантами. Надеемся на положительный отклик аудитории, в будущем планируем развивать проект и дальше. Возможно, покажем и стрим со спектакля.





Онлайн-квартирник продолжится выступлением группы «Дядя Ваня» уже завтра в 14.00. Посмотреть трансляцию концерта можно на сайтах и в группах ВКонтакте — нашей (https://vk.com/sbbytoday) и «Альфа Радио» (https://vk.com/alfaradioby).