Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
-2 oC
USD: 2.6
EUR: 2.88
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. «Слышу ваши аплодисменты, хотя в зале тишь и благодать». Стартовала неделя онлайн-квартирника «Альфа Радио»

«Слышу ваши аплодисменты, хотя в зале тишь и благодать». Стартовала неделя онлайн-квартирника «Альфа Радио»

С 30 марта по 3 апреля «Альфа Радио» будет проводить видеостримы с выступлений белорусских артистов. Музыканты споют в пустом зале Театра эстрады для онлайн-аудитории. Так что теперь попасть на концерт можно и не выходя из дома.


Открыли музыкальную неделю Тео и Ольга Рыжикова. Выступление практически не отличалось от прямого эфира обычного концерта. Понять, что перед певцами нет никого, кроме операторов, помогало только отсутствие аплодисментов и голосов толпы. Атмосфера необычная и для публики, и для артистов.

— Непривычно слышать тишину после окончания песни — думаю, не каждый артист захотел бы сейчас оказаться на нашем месте, — поделился переживаниями Тео. — Но это интересный опыт! К тому же я все равно чувствую положительные эмоции из-за экрана.


Интерактив не пропал, а перешел в онлайн-формат. Музыканты призывали слушателей аплодировать и танцевать у себя дома так громко, чтобы слышали и соседи, и вся Беларусь. Подбадривали: «Вот вы, из тридцать второй квартиры, молодцы! Ваш офис тоже неплох, ребята!» В ответ на это белорусы стали писать номера особо «постаравшихся» кабинетов в комментариях к трансляции.

Артисты исполняли и свои песни, и каверы на знаменитые композиции. В перерывах между треками делились историями из музыкального закулисья и воспоминаниями с «Евровидения-2014». А ведущие шоу «Твое утро» разнообразили концерт вопросами с изюминкой — о путешествиях по Беларуси, критике и компромиссах в семейной жизни.


Коротко об откровениях. Тео черпает «прекрасные эмоции» от рыбалки в белорусской глубинке и советует посетить озеро Свитязь. Ольга Рыжикова благодаря фанатам, которые возмутились однообразием ее гардероба, получила от мужа кипу новых платьев. Оба артиста не очень любят активничать в соцсетях, но готовы работать онлайн во время мирового карантина. А вот зрителей музыканты попросили по возможности оставаться дома, пообещав, что сами будут жить в гримерке и писать новые хиты.

— Идею проведения онлайн-концертов мы вынашивали давно, и первые стримы запустили еще в октябре прошлого года. Сейчас такой формат актуален сразу по нескольким причинам: обычно весной люди активнее проводят время на улице, но в этом году многие вынуждены остаться дома из-за пандемии. Мы, как и другие театры, не хотим терять своего зрителя, поэтому остаемся с ним в контакте онлайн, — рассказала начальник концертного отдела Молодежного театра эстрады (партнер мероприятия) Марина Гаврищук. — Наша площадка идеально подходит для формата концерта: она привычна артистам, у театра есть нужное оборудование, мы специализируемся на мюзиклах, поэтому знаем, как работать с музыкантами. Надеемся на положительный отклик аудитории, в будущем планируем развивать проект и дальше. Возможно, покажем и стрим со спектакля.


Онлайн-квартирник продолжится выступлением группы «Дядя Ваня» уже завтра в 14.00. Посмотреть трансляцию концерта можно на сайтах и в группах ВКонтакте — нашей (https://vk.com/sbbytoday) и «Альфа Радио» (https://vk.com/alfaradioby).

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Стрим-экскурсия по музею "Спасенные художественные ценности" в Бресте
Национальный банк рекомендует банкам при реструктуризации задолженности по кредитам не увеличивать проценты
Пятиклассник из многодетной семьи в Лидском районе предотвратил трагедию
Устанавливаются обстоятельства убийства 23-летнего могилевчанина 18-летней давности
«Слышу ваши аплодисменты, хотя в зале тишь и благодать». Стартовала неделя онлайн-квартирника «Альфа Радио»
В Речице 20-летний парень получил три месяца ареста за уклонение от призыва
Руководители госорганов в апреле проведут приемы граждан в Совмине
В Беларуси разработают план наращивания экспорта продукции деревообработки в ЕС
Мехбат под командованием майора Максима Вольфовича приступил к тренировкам на полигоне
Демократия, как говорил Черчилль, - наихудшая форма правления. Точка.
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демокравирус
Нурмагомедов тренируется по пять с половиной часов в день перед боем с Фергюсоном
Еврокомиссия призывает активнее бороться с ложной информацией о коронавирусе
В Беларуси 47 пациентов с коронавирусом уже выздоровели
Гендиректор "Блакіта" объяснил, почему не стоит закрывать предприятия из-за коронавируса
Нападающий «Славии» Никита Мельников признан лучшим игроком второго тура чемпионата Беларуси по футболу
В Украине уволили министра здравоохранения Илью Емеца
Перенос концертов, эффект Иглесиаса и создание национального шоу. Новый директор Дворца Республики рассказал о состоянии дел в отечественной шоу-индустрии
Минчане могут обменять свои чеки «Имущество» на акции 18 столичных предприятий
Громкий уголовный процесс начался в суде Ленинского района Могилева
Названа дата открытия Олимпиады
мнение
Елена КОЗЛОВСКАЯ
Меньшее из зол?
Авторы
СКАНИРУЙТЕ