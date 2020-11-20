Служба занятости Минска предлагает получить профессию облицовщика-плиточника. Трудоустройство гарантировано

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Об этом рассказали в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащиты Мингорисполкома.К занятиям планируют приступить уже в декабре этого года. Люди смогут освоить процессы приготовления растворов и мастик для крепления плиток, облицовки керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками, заполнения раствором швов между плитками, натягивания и обмазки металлической сетки раствором, сверления отверстий в плитках и приобретут другие навыки, необходимые для труда.В комитете отметили, что профессия облицовщика-плиточника довольно востребована в строительной сфере. Специалисты без проблем смогут найти работу в хороших строительных компаниях и на предприятиях.Пройти обучение и получить новую квалификацию могут граждане, зарегистрированные в службе занятости Минска. Во время обучения выплачивается стипендия, по окончании выдается свидетельство.