«Слуцк» вырвал победу у «Белшины» и продолжает лидировать в чемпионате Беларуси

В Слуцке прошел очередной матч шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором сенсационный лидер национального первенства — местная одноименная команда — в драматичной борьбе вырвал победу у аутсайдера Высшей лиги — бобруйской «Белшины» — 3:2.
«Слуцк» — «Белшина» — 3:2 (Умар, 20, 88, Сердюк, 35; Коанда, автогол, 44, Бордуков, 52).
Сегодня также сыграют ближайшие преследователи «Слуцка», которые имеют шансы догнать «сахарных»: «Торпедо-БелАЗ» примет дома «Рух» (16.00), а «Витебск» сыграет в гостях с «Ислочью» (18.00).
Таблица Высшей лиги:
1. «Слуцк» — 13 очков (6 матчей).
2. БАТЭ — 10 (6).
3. «Торпедо-БелАЗ» — 10 (5).
4. «Витебск» — 10 (5).
5. «Ислочь» — 9 (5).
6. «Динамо-Минск» — 9 (6).
7. «Минск» — 9 (6).
8. «Энергетик-БГУ» — 9 (6).
9. «Городея» — 9 (6).
10. «Неман» — 8 (6).
11. «Шахтер» — 8 (6).
12. «Рух» — 7 (5).
13. «Динамо-Брест» — 7 (5).
14. «Славия» — 7 (5).
15. «Смолевичи» — 3 (6).
16. «Белшина» — 2 (6).
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