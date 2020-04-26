«Слуцк» вырвал победу у «Белшины» и продолжает лидировать в чемпионате Беларуси

В Слуцке прошел очередной матч шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором сенсационный лидер национального первенства — местная одноименная команда — в драматичной борьбе вырвал победу у аутсайдера Высшей лиги — бобруйской «Белшины» — 3:2.

«Слуцк» — «Белшина» — 3:2 (Умар, 20, 88, Сердюк, 35; Коанда, автогол, 44, Бордуков, 52).

Сегодня также сыграют ближайшие преследователи «Слуцка», которые имеют шансы догнать «сахарных»: «Торпедо-БелАЗ» примет дома «Рух» (16.00), а «Витебск» сыграет в гостях с «Ислочью» (18.00).

Таблица Высшей лиги:

1. «Слуцк» — 13 очков (6 матчей).

2. БАТЭ — 10 (6).

3. «Торпедо-БелАЗ» — 10 (5).

4. «Витебск» — 10 (5).

5. «Ислочь» — 9 (5).

6. «Динамо-Минск» — 9 (6).

7. «Минск» — 9 (6).

8. «Энергетик-БГУ» — 9 (6).

9. «Городея» — 9 (6).

10. «Неман» — 8 (6).

11. «Шахтер» — 8 (6).

12. «Рух» — 7 (5).

13. «Динамо-Брест» — 7 (5).

14. «Славия» — 7 (5).

15. «Смолевичи» — 3 (6).

16. «Белшина» — 2 (6).

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