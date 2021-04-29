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«Слуцк» примет брестское «Динамо» в первом матче седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня вечером поединком «Слуцк» – «Динамо» (Брест) откроется седьмой тур футбольного чемпионата страны в высшей лиге.


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В межсезонье брестское «Динамо», до того на протяжении нескольких лет входившее в пул главных фаворитов, изменилось до неузнаваемости, из-за чего часть болельщиков и специалистов даже предрекали ему борьбу за сохранение элитной прописки. Но реальность разошлась с ожиданиями. Команда Сергея Ковальчука, пусть она и не располагает такими завидными ресурсами, как раньше, прошла стартовый отрезок без поражений (три победы, три ничьи) и сегодня вполне может продлить приятную для себя серию. 

«Слуцк» совсем непрост, и, например, то, что в этом чемпионате он уже успел отнять очки у «Немана» (1:1), «Торпедо-БелАЗа» (2:0) и «Витебска» (0:0), говорит о многом. Но все-таки фаворитом в сегодняшней игре считаются брестские динамовцы.

На завтра запланированы матчи «Рух» – «Славия», «Динамо» (Минск) – РЦОР-БГУ и «Витебск» – «Гомель», а послезавтра состоятся встречи «Неман» – «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» – «Минск», «Спутник» – «Шахтер» и БАТЭ – «Сморгонь».

Единственной командой, которая в этом чемпионате еще не потеряла ни одного очка, является «Шахтер», который, соответственно, возглавляет турнирную таблицу.

Полностью она сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 18 очков (6 матчей), 2. БАТЭ – 14 (6), 3. «Динамо» (Брест) – 12 (6), 4. «Гомель» – 11 (6), 5. «Динамо» (Минск) – 11 (6), 6. «Рух» – 9 (6), 7. «Ислочь» – 9 (6), 8. «Минск» – 8 (6), 9. «Торпедо-БелАЗ» – 7 (6), 10. «Витебск» – 7 (6), 11. РЦОР-БГУ – 5 (6), 12. «Слуцк» – 5 (6), 13. «Славия» – 4 (6), 14. «Сморгонь» – 4 (6), 15. «Неман» – 3 (6), 16. «Спутник» – 3 (6).

В списке бомбардиров лидирует Дембо Дарбо («Шахтер»), забивший восемь мячей.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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