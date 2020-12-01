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  2. Слуга Елизаветы II воровал предметы из Букингемского дворца – его задержали

Слуга Елизаветы II воровал предметы из Букингемского дворца – его задержали

Королевского служащего уличили в краже предметов из Букингемского дворца, официальной резиденции Елизаветы II. Всего слуга обокрал королеву Великобритании более чем на 133 тысяч долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.


Ранее от Лондонской полиции поступала информация, что сотрудникам удалось задержать одного из королевских служащих, подозреваемого в краже ряда предметов из Букингемского дворца.

Известно, что грабителем оказался 37-летний служащий двора Адамо Канто. Он украл медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту, и продал ее на интернет-аукционе eBay за 466 долларов. Также злоумышленник завладел медалью кавалера Королевского Викторианского ордена, которая принадлежала Мэтью Сайксу, служившему с 2007 по 2010 годы при королевском дворе.

Вместе с тем отмечается, что Канто назвал и другие предметы, похищенные из дворца. Так, мужчина украл снимки с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон и фотоальбом королевского государственного приема во время визита Дональда Трампа.

Слуга воровал предметы из магазина при дворце, из шкафчиков персонала, бельевой, билетной кассы Royal Collection, магазина при Королевской Галерее и хранилища герцога Йоркского. Украденное выставлял на продажу на eBay по стоимости, значительно ниже реальной. Всего было предоставлено к продаже 37 предметов.

Окружной судья освободил Канто под оговариваемый особыми условиями залог и направил его дело в другой суд для вынесения приговора, подчеркнув, что ему может грозить тюремное заключение.

Некоторые похищенные предметы удалось вернуть, часть оказалась утеряна. Букингемский дворец никак не прокомментировал данный инцидент.
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Фото: РЕЙТЕР
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