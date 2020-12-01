Слуга Елизаветы II воровал предметы из Букингемского дворца – его задержали

Ранее от Лондонской полиции поступала информация, что сотрудникам удалось задержать одного из королевских служащих, подозреваемого в краже ряда предметов из Букингемского дворца.Известно, что грабителем оказался 37-летний служащий двора Адамо Канто. Он украл медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту, и продал ее на интернет-аукционе eBay за 466 долларов. Также злоумышленник завладел медалью кавалера Королевского Викторианского ордена, которая принадлежала Мэтью Сайксу, служившему с 2007 по 2010 годы при королевском дворе.Вместе с тем отмечается, что Канто назвал и другие предметы, похищенные из дворца. Так, мужчина украл снимки с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон и фотоальбом королевского государственного приема во время визита Дональда Трампа.Слуга воровал предметы из магазина при дворце, из шкафчиков персонала, бельевой, билетной кассы Royal Collection, магазина при Королевской Галерее и хранилища герцога Йоркского. Украденное выставлял на продажу на eBay по стоимости, значительно ниже реальной. Всего было предоставлено к продаже 37 предметов.Окружной судья освободил Канто под оговариваемый особыми условиями залог и направил его дело в другой суд для вынесения приговора, подчеркнув, что ему может грозить тюремное заключение.Некоторые похищенные предметы удалось вернуть, часть оказалась утеряна. Букингемский дворец никак не прокомментировал данный инцидент.