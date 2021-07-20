Возгорание, охватившее 20 июля трехэтажное строение, находящееся в Париже вблизи Матиньонского дворца – резиденции премьер-министра Франции, ликвидирован, передает ТАСС.
Как сообщил телеканал BFM Paris, огонь полыхал на чердаке. Здание, где раньше находилось посольство Италии, в последнее время реставрировалось.
В настоящий момент телефоны посольства и консульства Италии в столице Франции не отвечают.
Мэрия седьмого округа Парижа не имеет точной информации о том, в каком именно здании случился пожар. На той же улице также располагаются три министерства: сельского хозяйства, труда и по связям с парламентом, а также известный Музей Родена.
Фото: pixabay.com
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Случившийся вблизи резиденции премьера Франции пожар в Париже ликвидирован
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