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  2. Словения с 30 апреля снимает запрет на перемещение между регионами страны

Словения с 30 апреля снимает запрет на перемещение между регионами страны

Правительство Словении приняло решение об отмене запрета на передвижение между регионами страны с сегодняшнего дня в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в видеопослании премьер-министра Янеза Янши, пишет ТАСС.


"Данные компетентных учреждений показывают, что число активно инфицированных и больных новым коронавирусом в Словении сократилось до уровня, который позволил нам принять план по снятию ограничений в обозримом будущем", — отметил премьер-министр. "Поэтому уже с 30 апреля отменяется запрет на передвижение между муниципалитетами", — сказал он.

Режим карантина для предотвращения распространения COVID-19 ввели в Словении 16 марта. Были закрыты все учреждения, кроме жизненно необходимых, государственные органы заморозили предоставление всех несрочных услуг. Затем власти ужесточили его, введя 30 марта запрет на выезд из муниципалитета постоянного проживания без весомой причины: поездки на работу, уход за тяжелобольными родственниками, а также визит к врачу.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти уже начали постепенное смягчение ограничительных мер: с 20 апреля разрешена работа строительных и мебельных магазинов, веломастерских, химчисток, автосалонов и сервисов по ремонту авто. Кроме того, 4 мая смогут открыться парикмахерские и салоны красоты, а также непродовольственные магазины площадью менее 400 квадратных метров. Посещение работающих общественных учреждений разрешено лишь при наличии медицинских масок и соблюдении социальной дистанции.

Первый случай заражения коронавирусом на словенской территории был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных в республике возросло до 1418, из них 89 человек умерли. Большинство зараженных коронавирусом находятся на самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь людей с тяжелыми симптомами заболевания.
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Фото: РЕЙТЕР
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