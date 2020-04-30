Словения с 30 апреля снимает запрет на перемещение между регионами страны

, — отметил премьер-министр., — сказал он.Режим карантина для предотвращения распространения COVID-19 ввели в Словении 16 марта. Были закрыты все учреждения, кроме жизненно необходимых, государственные органы заморозили предоставление всех несрочных услуг. Затем власти ужесточили его, введя 30 марта запрет на выезд из муниципалитета постоянного проживания без весомой причины: поездки на работу, уход за тяжелобольными родственниками, а также визит к врачу.В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти уже начали постепенное смягчение ограничительных мер: с 20 апреля разрешена работа строительных и мебельных магазинов, веломастерских, химчисток, автосалонов и сервисов по ремонту авто. Кроме того, 4 мая смогут открыться парикмахерские и салоны красоты, а также непродовольственные магазины площадью менее 400 квадратных метров. Посещение работающих общественных учреждений разрешено лишь при наличии медицинских масок и соблюдении социальной дистанции.Первый случай заражения коронавирусом на словенской территории был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных в республике возросло до 1418, из них 89 человек умерли. Большинство зараженных коронавирусом находятся на самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь людей с тяжелыми симптомами заболевания.