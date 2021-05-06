Общественное объединение «Мотоциклисты Словакии» запустило ко Дню Победы акцию «Путь героического огня». Цель проекта – привезти в Словакию частичку Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Москве. Байкерам предстоит посетить памятные места в различных населенных пунктах. Сегодня они побывали и в белорусских городах, возложили цветы на Площади Победы в Минске.
– Мы хотим, чтобы люди не забывали героев Великой Отечественной войны, – сказал руководитель общественного объединения “Мотоциклисты Словакии” Матуш Алекса. –Зажигая частицы Вечного огня в специальных лампадах, мы символически выражаем благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим Словакию от немецко-фашистских захватчиков.
Участникам акции предстоит еще одна важная миссия. Брат белоруса Владимира Капусты погиб в освободительных боях на территории Словакии. Но долгое время семья не знала, где он был похоронен.
– Наша мама, пока была жива, постоянно ходила в церковь, молилась за сына и просила нас, детей, найти его могилу, посетить это место и помолиться там, – рассказал Владимир Капуста. – В год 75-летия Великой Победы я написал письмо в посольство Словакии и получил радостную весть: могилу нашли на военном кладбище в городе Зволен.
К сожалению, из-за пандемии мужчина пока не может там побывать. Поэтому он передал мотоциклистам фотографию брата, свечу и мешочек с белорусской землей. Они будут установлены на месте захоронения белорусского солдата.
– У нас в семье было семеро детей. Моих братьев и сестер уже нет в живых, и я считаю своей миссией выполнить заветы родителей, узнать правду о последних днях брата. Надеюсь сам посетить могилу и лично выразить благодарность властям Словакии за то, что они хранят память о советских солдатах, которые погибли за свободу народа, – сказал Владимир Капуста.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Словацкие мотоциклисты зажгли на Площади Победы в Минске частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата
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