Словацкие мотоциклисты зажгли на Площади Победы в Минске частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата

, – сказалУчастникам акции предстоит еще одна важная миссия. Брат белоруса Владимира Капусты погиб в освободительных боях на территории Словакии. Но долгое время семья не знала, где он был похоронен.– рассказал Владимир Капуста.К сожалению, из-за пандемии мужчина пока не может там побывать. Поэтому он передал мотоциклистам фотографию брата, свечу и мешочек с белорусской землей. Они будут установлены на месте захоронения белорусского солдата., – сказал Владимир Капуста.Алина ДАНИЛОВИЧ