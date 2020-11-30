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Словарь Merriam-Webster назвал "пандемию" словом 2020 года

Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary) выбрал словом 2020 года существительное "пандемия". Об этом справочное издание сообщило на своем официальном сайте.


"Иногда одно слово определяет целую эпоху, и это верно для этого исключительного – и исключительно сложного – года. Одно слово немедленно вышло на первый план, поскольку мы изучили данные, по которым и определяется наша версия слова года, – говорится в сообщении словаря. – Словом 2020 года, по версии словаря Мерриама-Вебстера, стала "пандемия".

Как уточняется, слово выбирается "на основании статистического анализа слов, которые очень часто ищут в онлайн-словаре и которые демонстрируют значительное увеличение интернет-трафика по сравнению с прошлыми годами".

На сайте словаря отмечается, что первый всплеск поисковых запросов по слову случился 3 февраля, когда из больницы в Сиэтле (штат Вашингтон) был выписан первый в США пациент с коронавирусом. В этот день просмотры значения слова выросли на 1621% по сравнению со всем прошлым годом, а с начала марта – на 4000%. 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией, просмотры увеличились на 115 806%.

Словарь Мерриама-Вебстера выбирает слово года уже более 15 лет. В прошлом словами года становились "они" (they, 2019) "справедливость" (justice, 2018), "феминизм" (feminism, 2017), "наука" (science, 2013), "социализм" (socialism, 2012), "прагматичный" (pragmatic, 2011).

ТАСС информирует, что, по последним данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,2 миллиона человек, свыше 1,4 миллиона скончались.
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Фото: РЕЙТЕР
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Словарь Merriam-Webster назвал "пандемию" словом 2020 года
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