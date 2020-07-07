Словакия открыла границы для жителей более 30 стран

Словакия открыла границы для въезда без предоставления тестов на коронавирус и пребывания в двухнедельной самоизоляции для жителей более 30 государств. Об этом сообщает TASR со ссылкой на МИД страны.





В список попали государства Евросоюза, а также Австралия, Китай, Южная Корея, Япония и Новая Зеландия. Не вошли в него, в частности, Великобритания, Португалия и Швеция.

Жителям Словакии в свою очередь из-за повышенного риска заражения коронавирусом рекомендовано пока воздержаться от поездок в Силезское воеводство Польши, Прагу, а также хорватские Загреб и Осиек, передает ТАСС.

В Словакии за время пандемии зарегистрировано 1765 заразившихся и 28 летальных исходов.

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