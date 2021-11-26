Слова ничего не значат, важны действия – политолог про заявления Польши о нежелании конфликтовать с Беларусью

Матеуш Моравецкий 24 ноября после встречи со словенским коллегой Янезом Яншей сказал:Алексей Дзермант считает, что слова ничего не значат, нужно смотреть на конкретные действия.–обратил внимание эксперт.Политолог считает, что слова Матеуша Моравецкого могут быть большой игрой для Западной Европы.– резюмировал Алексей Дзермант.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.