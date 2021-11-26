Слова ничего не значат, важны действия – политолог про заявления Польши о нежелании конфликтовать с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не хочет введения новых санкций в отношении Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» отметил, что такие слова должны подкрепляться действиями.
Матеуш Моравецкий 24 ноября после встречи со словенским коллегой Янезом Яншей сказал: «Конфликт никогда не является хорошим решением. Мы не хотим конфликта. Мы хотим жить в мире. Мы хотим искать решения, хотим предотвратить эскалацию».
Алексей Дзермант считает, что слова ничего не значат, нужно смотреть на конкретные действия.
– В Беларуси кроме слов есть действия. Мы оборудовали теплое помещение для беженцев, помогаем им всем чем можем. Организовано несколько рейсов по возвращению изъявивших желание прибыть на родину людей. Мы делаем конкретное действие, причем затрачиваем свои ресурсы. Что сделала Европа? <...> Где действия, подтверждающие слова? Где консультации погранкомитетов, пограничников, соответствующих служб, которые охраняют границу? Пока этого не видим, –обратил внимание эксперт.
Политолог считает, что слова Матеуша Моравецкого могут быть большой игрой для Западной Европы.
– На нашем направлении подвижек с поляками пока нет, – резюмировал Алексей Дзермант.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.