Слезы Леди Гаги и кадры с похорон принцессы Дианы: принц Гарри аннонсировал сериал с Опрой Уинфри

Вышел первый трейлер документального сериала о ментальном здоровье, исполнительными продюсерами которого выступили герцог Сассекский и телеведущая Опра Уинфри.
Проект под названием The Me You Can't See ("Я, которого ты не видишь") рассказывает о психическом здоровье и его значении в современном мире. Сериал разработан совместно с 14 аккредитованными специалистами и организациями в области ментального здоровья. Главная его задача – привлечь внимание и повысить осведомленность о различных вариантах лечения.
– Решиться на получение помощи психолога не является признаком слабости. В сегодняшнем мире более, чем когда-либо, это признак силы, – отметил принц Гарри.
В съемках картины приняли участие Леди Гага, Гленн Клоуз, супруга принца Гарри Меган Маркл, баскетболисты NBA Демар Дерозан и Лэнгстон Гэллоуэй, а также многие простые люди, которые расскажут о своих проблемах и о том, как их воспринимает общество.
В трейлере также показан один из болезненных моментов в жизни герцога Сассекского – запись 1997 года, на которой 13-летний принц смотрит на гроб своей матери принцессы Дианы во время ее похорон в Лондоне. Гарри, как и его старший брат Уильям, не раз упоминал, насколько травматичным для него оказался этот день.
Двухминутный трейлер нового проекта показан на стриминговом сервисе Apple TV+. Там же с 21 мая будут выходить и другие эпизоды сериала.
Видео: youtube.com/channel/UC1Myj674wRVXB9I4c6Hm5zA
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