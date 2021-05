Слезы Леди Гаги и кадры с похорон принцессы Дианы: принц Гарри аннонсировал сериал с Опрой Уинфри

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Проект под названием The Me You Can't See ("Я, которого ты не видишь") рассказывает о психическом здоровье и его значении в современном мире. Сериал разработан совместно с 14 аккредитованными специалистами и организациями в области ментального здоровья. Главная его задача – привлечь внимание и повысить осведомленность о различных вариантах лечения., – отметил принц Гарри.В съемках картины приняли участие Леди Гага, Гленн Клоуз, супруга принца Гарри Меган Маркл, баскетболисты NBA Демар Дерозан и Лэнгстон Гэллоуэй, а также многие простые люди, которые расскажут о своих проблемах и о том, как их воспринимает общество.В трейлере также показан один из болезненных моментов в жизни герцога Сассекского – запись 1997 года, на которой 13-летний принц смотрит на гроб своей матери принцессы Дианы во время ее похорон в Лондоне. Гарри, как и его старший брат Уильям, не раз упоминал, насколько травматичным для него оказался этот день.Двухминутный трейлер нового проекта показан на стриминговом сервисе Apple TV+. Там же с 21 мая будут выходить и другие эпизоды сериала.Видео: youtube.com/channel/UC1Myj674wRVXB9I4c6Hm5zA