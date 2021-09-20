Слепнев: наблюдается существенный рост торговли как внутри ЕАЭС, так и с третьими странами

В этом году наблюдается существенный рост торговли как внутри ЕАЭС, так и с третьими странами. Об этом заявил журналистам в Минске член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев перед началом встречи с заместителем Премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко.





– Мы видим существенный рост торговли как внутри союза, так и с третьими странами. Эти цифры превышают 30 процентов. Беларусь активно растет. Даже несмотря на то что в деньгах мы торговали меньше, в физических объемах торговля продолжала рост. Сейчас торговля растет и в ценах, и в физических объемах, и это подчеркивает, что те решения, которые мы принимаем в ЕАЭС, они доказывают свой позитивный эффект.

Что касается встречи в Правительстве, министр отметил, что планирует обсуждать совместные решения в плане реагирования на вызовы климатической повестки.

– Это связано с технологической трансформацией. И мы должны активно действовать в рамках принятых Евразийским межправсоветом решений. Отдельная тема – торговля с третьими странами. Сегодня планируем обсудить наши переговоры, которые мы ведем с Египтом. Они в высокой степени готовности. У нас большие возможности на африканском рынке. Мы активно ведем работу по переходу на полноформатные отношения с Ираном. Кроме того, планируем обсудить отношения с крупнейшим партнером – Китаем, – отметил Андрей Слепнев.

sichevich@sb.by

Фото БЕЛТА



