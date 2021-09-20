Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Слепнев: наблюдается существенный рост торговли как внутри ЕАЭС, так и с третьими странами

Слепнев: наблюдается существенный рост торговли как внутри ЕАЭС, так и с третьими странами

В этом году наблюдается существенный рост торговли как внутри ЕАЭС, так и с третьими странами. Об этом заявил журналистам в Минске член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев перед началом встречи с заместителем Премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко.


Мы видим существенный рост торговли как внутри союза, так и с третьими странами. Эти цифры превышают 30 процентов. Беларусь активно растет. Даже несмотря на то что в деньгах мы торговали меньше, в физических объемах торговля продолжала рост. Сейчас торговля растет и в ценах, и в физических объемах, и это подчеркивает, что те решения, которые мы принимаем в ЕАЭС, они доказывают свой позитивный эффект.

Что касается встречи в Правительстве, министр отметил, что планирует обсуждать совместные решения в плане реагирования на вызовы климатической повестки.

Это связано с технологической трансформацией. И мы должны активно действовать в рамках принятых Евразийским межправсоветом решений. Отдельная тема торговля с третьими странами. Сегодня планируем обсудить наши переговоры, которые мы ведем с Египтом. Они в высокой степени готовности. У нас большие возможности на африканском рынке. Мы активно ведем работу по переходу на полноформатные отношения с Ираном. Кроме того, планируем обсудить отношения с крупнейшим партнером Китаем, отметил Андрей Слепнев.

sichevich@sb.by

Фото БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы