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Следы ядерных испытаний середины XX века помогли ученым вычислить возраст китовых акул

Ядерные испытания середины XX века помогли океанологам подтвердить, что китовые акулы — одни из самых долгоживущих животных на Земле. В некоторых случаях их возраст достигал полувека, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

Акулы относятся к числу одних из самых долгоживущих существ на Земле. В частности, максимальная продолжительность жизни гренландских акул может составлять несколько сотен лет, а многие другие акулы живут несколько десятков лет, что значительно больше, чем у большинства рыб.

Как правило, исследователи узнают возраст акул, подсчитывая число своеобразных годичных колец в их позвонках. Эта методика хорошо работает для акул, которые живут в неволе, однако недавние наблюдения за рыбами из открытого океана указали на то, что число колец далеко не всегда может соответствовать возрасту этих рыб.

Ученые проверили, так ли это на самом деле. Они вычислили возраст нескольких китовых акул, которых выловили у берегов Пакистана и Тайваня в последние два десятилетия. Для этого ученые определяли время формирования каждого кольца в их позвонках альтернативным способом. Он основан на том, что изотопный состав атмосферы Земли в середине прошлого столетия резко поменялся из-за сотен ядерных испытаний.

В 1963 году, после подписания Договора о запрете испытаний в трех сферах, проводить их перестали. В результате концентрация подобных веществ, в том числе углерода-14, в атмосфере начала постепенно падать. Благодаря этому можно очень точно вычислить возраст различных слоев в костях акул, если замерять доли подобных изотопов и сравнивать их с тем, как много следов ядерных испытаний было в атмосфере в разные годы второй половины XX века и начала текущего столетия.

Руководствуясь этой идеей, океанологи измерили возраст колец в позвонках китовых акул и выяснили, сколько те жили. Вопреки ожиданиям ученых эти замеры показали, что каждое кольцо действительно соответствует году жизни акул. Оказалось, что их средний возраст составляет около двух десятков лет.

При этом, как отмечают исследователи, самые пожилые акулы из улова тайваньских и пакистанских рыболовов прожили больше 50 лет. Это подтверждает, что эти гигантские существа относятся к числу главных долгожителей Земли. Как надеются ученые, их замеры помогут экологам уточнить состояние, в котором находятся популяции этих рыб и понять, как лучше всего их защитить от дальнейшего сокращения.
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