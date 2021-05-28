Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет 12 ноября в Бишкеке, сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев во время Совета глав правительств в Минске.
– По предложению кыргызской стороны принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в Бишкеке 12 ноября 2021 года.
Он также обратил внимание на то, что на заседании в узком составе состоялся обстоятельный и содержательный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия стран Содружества Независимых Государств. Уже в широком формате участники заседания обсудят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ и в сфере содействия занятости населения государств Содружества.
Фото: БЕЛТА
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Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Бишкеке 12 ноября
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