Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября 2022 года в Нур-Султане

Об этом сообщил сегодня журналистам по итогам заседания Совета глав государств СНГ председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.
"В документах, представленных главам государств для подписания, значится, что следующее заседание Совета глав государств пройдет 14 октября следующего года в городе Нур-Султане", – сказал Сергей Лебедев.
"На протяжении нескольких лет проходят также неформальные встречи глав государств. Сегодня этому мешает пандемия, но мы все очень надеемся, что в конце концов мы сможем одолеть эту болезнь и снова вернемся к той ситуации, когда сможем встречаться в очном формате. Если такая возможность представится, то я глубоко убежден, что последуют и неформальные встречи глав государств СНГ", – отметил председатель Исполнительного комитета.
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