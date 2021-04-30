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Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в августе в Кыргызстане

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится  19–20 августа этого года в городе Чолпон-Ате (Кыргызская Республика). Такое решение приняли сегодня премьер-министры государств ЕАЭС по итогам прошедшего в Казани заседания Евразийского межправсовета.


Всего главы правительств рассмотрели 12 вопросов. Также межправсовет утвердил Основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года.

Что касается иных решений, то Евразийский межправительственный совет продлил срок устранения Республикой Беларусь барьера на внутреннем рынке ЕАЭС до 31 декабря 2021 года. Речь идет о требовании об обязательном ассортименте белорусских товаров в магазинах розничной торговли страны.

Также главы правительств стран ЕАЭС договорились применять скоординированные меры по пресечению заноса и распространения по территории союза трех заболеваний растений: коричневой морщинистости плодов томата, мозаики пепино и пятнистого увядания томатов. 

Кроме того, Евразийский межправительственный совет продлил сроки применения сертификата о происхождении серийной продукции по 1 августа 2022 год включительно. 

По итогам обсуждения вопроса применения мер экспортного регулирования стороны договорились, что правительства при участии Совета ЕЭК проведут консультации по сближению односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин и рассмотрят вопрос о согласованном принятии необходимых решений на национальном уровне, в том числе в целях недопущения обхода мер экспортного регулирования и эффективного функционирования единого рынка ЕАЭС. 


Еще один важный вопрос повестки дня касался санкционного давления на государства-члены со стороны третьих стран. Анализ ситуации будет продолжен, ЕМПС будет информироваться в случае выявления негативного эффекта, оказываемого мерами экономического давления третьих стран. 
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