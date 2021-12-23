Следующая сессия Парламентского собрания пройдет в Беларуси

Следующую, 62-ю, сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России проведут в Беларуси. Такое решение принято сегодня в Москве на втором заседании 61-й сессии Парламентского собрания, передает БЕЛТА.
"Предлагается провести очередную сессию в Республике Беларусь. Будем исходить из того, что Совет Парламентского собрания определится с датой и конкретным местом проведения сессии, подготовит на основе поступивших от комиссий предложений проект повестки", – сказал председатель Парламентского собрания, спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Он подчеркнул: основная задача Парламентского собрания – законодательное обеспечение решений по углублению интеграции, принятых 4 ноября Высшим госсоветом Союзного государства. "Надеюсь, следующий год будет более эффективным в плане продвижения интеграции", – отметил Вячеслав Володин.
В свою очередь, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич подчеркнул: "Нам действительно предстоит большая работа по реализации декрета, решений, принятых главами наших государств. Я уверен, что мы будем так же слаженно и успешно работать, как и сегодня".
Сегодня на заседании союзные парламентарии приняли проект бюджета Союзного государства на 2022 год, внесли изменения в бюджет СГ на текущий год. Была изменена структура Парламентского собрания: количество его постоянных комиссий увеличено с 8 до 12. Кроме того, союзные парламентарии утвердили план работы Парламентского собрания и план его международной деятельности на 2022 год.
Первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря. На нем Вячеслав Володин был переизбран главой Парламентского собрания, подтверждены и полномочия российской депутации. Также было принято заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. В нем союзные парламентарии призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Евросоюза принять конкретные меры по разрешению кризиса.