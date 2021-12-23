Следующая сессия Парламентского собрания пройдет в Беларуси

– сказал председатель Парламентского собрания, спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Он подчеркнул: основная задача Парламентского собрания – законодательное обеспечение решений по углублению интеграции, принятых 4 ноября Высшим госсоветом Союзного государства.– отметил Вячеслав Володин.В свою очередь, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич подчеркнул:Сегодня на заседании союзные парламентарии приняли проект бюджета Союзного государства на 2022 год, внесли изменения в бюджет СГ на текущий год. Была изменена структура Парламентского собрания: количество его постоянных комиссий увеличено с 8 до 12. Кроме того, союзные парламентарии утвердили план работы Парламентского собрания и план его международной деятельности на 2022 год.Первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря. На нем Вячеслав Володин был переизбран главой Парламентского собрания, подтверждены и полномочия российской депутации. Также было принято заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. В нем союзные парламентарии призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Евросоюза принять конкретные меры по разрешению кризиса.