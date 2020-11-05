Следствие считает, что террорист в Вене действовал один

По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, следователи изучили видеозаписи, предоставленные в МВД страны свидетелями и очевидцами произошедшего., – сказал министр на пресс-конференции.Карл Нехаммер также подчеркнул, что расследование теракта идет полным ходом, следователи анализируют ближайшее окружение террориста. Задержанным позавчера лицам из его окружения от 18 до 28 лет, все они имеют миграциoнные корни. В отнoшении них ведется расследование по пoдозрению в участии в террoристической организации.