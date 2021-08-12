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Следствие рассматривает три версии крушения Ми-8 на Камчатке

В Следственном комитете Российской Федерации рассматривают три приоритетные версии крушения Ми-8 на Камчатке: непогоду, ошибку пилота и техническую неисправность. 

Фото: ТАСС

«На данный момент транспoртным пoдразделением Следственного комитета среди приoритетных версий прoизошедшего рассматриваются неблагoприятные погодные условия, ошибка пилoтирования и техническая неисправнoсть воздушнoго судна», – отмечается в сообщении, которое появилось на официальном сайте СК России.

Состоялись допросы генерального директора ООО АК «Витязь-Аэро», который является эксплуатантом вертолета, а также технического персонала, готовившего судно к полету. Изучаются документы туристического оператора и эксплуатанта, а также документация на вертолет и личные дела членов экипажа. Кроме того, будет изучена документация, которая касается ремонта вертолета в прошлом году. С места крушения изъяты предметы и вещи, находившиеся на воде, – предположительно, они имеют отношение к авиакатастрофе. На посадочной площадке Николаевка (аэропортовый комплекс «Витязь-Аэро») изъяты образцы топлива, которым был заправлен вертолет. По топливу назначена судебная химическая экспертиза. 
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