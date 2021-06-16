Следственный комитет ожидает ответа на обращение к Павлу Дурову

уточнили в СК.Также отметили, что в феврале текущего года в ходе мониторинга интернет-ресурсов было найдено размещенное в Telegram-канале "Павел Дуров" сообщение следующего содержания:В результате подробного анализа и сравнения деструктивных Telegram-каналов на территории Беларуси с аналогичными (заблокированными) в России выявлено полное сходство в агрессивной риторике и призывах к насильственным действиям в отношении граждан нашей страны и их семей:Учитывая случаи блокировки подобных каналов на территории Российской федерации, Следственным комитетом Республики Беларусь направлено обращение Павлу Дурову и его команде следующего содержания:заключили в Следственном комитете.Фото: СК