Следственный комитет Беларуси ожидает ответа на обращение, которое было направлено Павлу Дурову, передает БЕЛТА.
– В августе 2020 года на территории Беларуси вспыхнули массовые беспорядки, которые сопровождались погромами, поджогами и насильственными действиями в отношении сотрудников правоохранительных органов. В рамках своих обязанностей по охране общественного порядка сотрудники силовых структур занимались пресечением противоправных действий, в том числе с использованием специальных средств. С целью оказания психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов в мессенджере Telegram был создан ряд каналов, где публиковались личные данные (имена, адреса, телефоны) представителей вышеуказанных профессий. Публикации сопровождались призывами к совершению насильственных действий в отношении сотрудников, их детей и близких родственников, – уточнили в СК.
Также отметили, что в феврале текущего года в ходе мониторинга интернет-ресурсов было найдено размещенное в Telegram-канале "Павел Дуров" сообщение следующего содержания:
В результате подробного анализа и сравнения деструктивных Telegram-каналов на территории Беларуси с аналогичными (заблокированными) в России выявлено полное сходство в агрессивной риторике и призывах к насильственным действиям в отношении граждан нашей страны и их семей:
Учитывая случаи блокировки подобных каналов на территории Российской федерации, Следственным комитетом Республики Беларусь направлено обращение Павлу Дурову и его команде следующего содержания:
– В связи с тем, что "условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию", а "правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов", СК ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения, – заключили в Следственном комитете.
Фото: СК
Опубликовано:
2014
Следственный комитет ожидает ответа на обращение к Павлу Дурову
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