Стали известны подробности смертельного травмирования ребенка в Гомеле. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
Девочка получила множество телесных повреждения и скончалась на месте. Второго ребенка от удара отбросило в сторону: он получил ссадины.
В отношении водителя Citroen было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Во время следствия фигурант был под стражей. Следователь изъял и осмотрел 11 видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных на улице Советской. Для установления обстоятельств и механизма совершения ДТП экспертам УГКСЭ по Гомельской области поручалось проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Технических неисправностей «Ситроена», которые могли спровоцировать аварию, выявлено не было.
Обвиняемый полностью признал вину. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
Видео Следственного комитета
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Следователями установлены обстоятельства гибели шестилетней девочки в Гомеле
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