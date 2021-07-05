Следователями установлены обстоятельства гибели шестилетней девочки в Гомеле

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Было установлено: вечером 4 мая водитель автомобиля Citroen C5 двигался по улице Советской к перекрестку с улицей Крестьянской со скоростью не менее 70 км/ч (максимально разрешенная на том участке – 50 км/ч). Когда водитель подъехал к перекрестку, светофор показывал красный цвет. Мужчину это не остановило – он продолжил движение. В тот момент на перекрестке появился и автомобиль Nissan Qashqai – транспортные средства столкнулись. Citroen занесло на тротуар: транспортное средство совершило наезд на двух детей - шестилетних девочку и мальчика.Девочка получила множество телесных повреждения и скончалась на месте. Второго ребенка от удара отбросило в сторону: он получил ссадины.В отношении водителя Citroen было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Во время следствия фигурант был под стражей. Следователь изъял и осмотрел 11 видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных на улице Советской. Для установления обстоятельств и механизма совершения ДТП экспертам УГКСЭ по Гомельской области поручалось проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Технических неисправностей «Ситроена», которые могли спровоцировать аварию, выявлено не было.Обвиняемый полностью признал вину. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.Видео Следственного комитета