Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога дома милиционера в Молодечненском районе

Сейчас следователи допрашивают свидетелей. По изъятым объектам назначены комплексная пожарно-техническая, криминалистическая экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов и другие исследования. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.В комитете напомнили, что похожая ситуация произошла в начале октября в Гродненской области, где неизвестные подожгли автомобиль милиционера, а позже загорелся и его дом. На данный момент правоохранители устанавливают личности преступников. По данным фактам также возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса.В СК добавили, что ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.