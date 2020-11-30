Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Слуцке

По данным следствия, ночью 28 ноября в Слуцке в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что по месту ее жительства без признаков жизни обнаружена 41-летняя женщина с множественными травмами.На место инцидента выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра были изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователи назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинскую, которые проводят эксперты Государственного комитета судебных экспертиз.В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность 34-летнего безработного местного жителя к совершению преступления. Мужчина задержан, с ним работают следователи.По факту произошедшего заведено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК (убийство).Фото: СК