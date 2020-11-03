По данным следствия, 31 октября этого года в милицию поступило сообщение от заведующей магазином в одной из деревень Столбцовского района о том, что около 18 часов 30 минут неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали ее и забрали выручку в размере около двух тысяч рублей, информирует Telegram-канал Следственного комитета.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к этому преступлению двух ранее судимых неработающих жителей Столбцов – 42-летнего мужчины и 37-летней женщины. По предварительной информации, в момент совершения преступления они были в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователи назначили судебно-медицинскую, дактилоскопическую и другие экспертизы, которые проводят эксперты ГКСЭ. Предполагают, что пара угрожала заведующей магазином муляжом стрелкового оружия.
По данному факту Столбцовским РОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК (разбой, совершенный группой лиц с целью завладения имуществом). Пара задержана по подозрению в совершении преступления. Проводятся следственные действия с участием фигурантов.
Фото: СК
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Следователи устанавливают обстоятельства разбоя в Столбцовском районе
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