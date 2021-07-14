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Следователи устанавливают обстоятельства отравления сероводородом в Бресте

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства отравления трех человек сероводородом. Об этом информирует Telegram-канал СК.


Известно, что 40-летняя горожанка работала в помещении канализационной насосной станции в Брестской областной клинической больнице. Вечером она перестала выходить на связь, коллеги не смогли с ней связаться. Позже один из работников обнаружил женщину без сознания в рабочем помещении. Он вызвал медиков. 

Прибывшие по вызову 22-летняя медсестра и 33-летний врач также потеряли сознание во время оказания помощи. Все пострадавшие извлечены из канализационной станции сотрудниками МЧС и госпитализированы. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работница насосной станции скончалась.


На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Было осмотрено место происшествия, привлечены и специалисты ГКСЭ. Опрошены очевидцы и сотрудники станции, изъята техническая документация, назначены экспертные исследования. Продолжается проведение необходимых процессуальных действий.

Предполагаемая причина случившегося – утечка неизвестного отравляющего вещества (газа). По данному факту Брестским МОСК проводится проверка.

Фото Следственного комитета 
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