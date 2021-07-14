Следователи устанавливают обстоятельства отравления сероводородом в Бресте

Известно, что 40-летняя горожанка работала в помещении канализационной насосной станции в Брестской областной клинической больнице. Вечером она перестала выходить на связь, коллеги не смогли с ней связаться. Позже один из работников обнаружил женщину без сознания в рабочем помещении. Он вызвал медиков.Прибывшие по вызову 22-летняя медсестра и 33-летний врач также потеряли сознание во время оказания помощи. Все пострадавшие извлечены из канализационной станции сотрудниками МЧС и госпитализированы. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работница насосной станции скончалась.На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Было осмотрено место происшествия, привлечены и специалисты ГКСЭ. Опрошены очевидцы и сотрудники станции, изъята техническая документация, назначены экспертные исследования. Продолжается проведение необходимых процессуальных действий.Предполагаемая причина случившегося – утечка неизвестного отравляющего вещества (газа). По данному факту Брестским МОСК проводится проверка.Фото Следственного комитета