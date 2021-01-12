Индонезийские следователи считают маловероятной версию взрыва на борту Boeing 737-524, который потерпел крушение в Яванском море 9 января. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель национального комитета по безопасности на транспорте Бамбанг Ираван, пишет ТАСС.
"Мы считаем, что, достигнув высоты 250 футов (около 76 метров), самолет еще был цел", – приводит его слова портал Detik. "Вероятно, он мог взорваться при ударе об воду на очень высокой скорости", – предположил следователь. Он также указал, что "обломки лайнера не были разбросаны на большой площади". "Мы предполагаем, что это в районе 200 метров", – отметил представитель ведомства.
Самолет авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты в город Пантианак и разбился вскоре после этого в районе архипелага Серибу. На борту пассажирского лайнера находились 62 человека. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни от одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тысячи метров, в течение минуты снизился на 3 тысячи метров.
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Следователи считают маловероятной версию взрыва на борту разбившегося в Индонезии Boeing
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Фото: РЕЙТЕР