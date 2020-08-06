Следователи ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал 14-летний велосипедист

Авария произошла в Минске в районе дома № 29 на проспекте Жукова 15 июля около 17 часов 25 минут. 38-летний водитель автомобиля Acura двигался по путепроводу между проспектами Жукова и Дзержинског и совершил наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован. Он до сих пор находится в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

Следователи просят откликнуться свидетелей аварии, в том числе водителя автомобиля «ГАЗ», проезжавшего по путепроводу в момент ДТП. Контактные телефоны: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333 67 19.