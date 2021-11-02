Следователи ищут очевидцев аварии с перевернувшимся BMW в Гродно

Следственным управлением УСК по Гродненской области продолжается расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал 32-летний пассажир.Авария произошла ночью 19 сентября на улице Горновых в областном центре. BMW Х5 двигался от Старого моста. 37-летний водитель не учел дорожные условия и выбрал неверную скорость. Автомобиль занесло, затем он перевернулся. 32-летний пассажир BMW получил тяжкие телесные повреждения.Следователем с привлечением областного специалиста УГКСЭ, сотрудников Госавтоинспекции было осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошен подозреваемый, потерпевший, свидетели. Назначены экспертные исследования.- рассказалаОтмечается, что в момент аварии автомобиль Volkswagen находился в непосредственной близости от места происшествия. Предполагается, что водитель и пассажир машины были очевидцами.Граждан, которые располагают какой-либо информацией о случившемся, в том числе записями с видеорегистраторов, просят сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72-40-40, (80152) 72-41-05 и (8033) 621-15-35 либо по номеру 102.Фото УСК по Гродненской области