Следователи ищут очевидцев аварии с перевернувшимся BMW в Гродно

Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло в городе 19 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.
Следственным управлением УСК по Гродненской области продолжается расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал 32-летний пассажир.
Авария произошла ночью 19 сентября на улице Горновых в областном центре. BMW Х5 двигался от Старого моста. 37-летний водитель не учел дорожные условия и выбрал неверную скорость. Автомобиль занесло, затем он перевернулся. 32-летний пассажир BMW получил тяжкие телесные повреждения.
Следователем с привлечением областного специалиста УГКСЭ, сотрудников Госавтоинспекции было осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошен подозреваемый, потерпевший, свидетели. Назначены экспертные исследования.
- Установлено, что непосредственно перед въездом на мост BMW опередил двигавшийся в попутном направлении по правой полосе движения автомобиль Volkswagen Touareg серебристого или белого цвета, за рулем которого была женщина. Также в салоне этой машины находился пассажир, - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
Отмечается, что в момент аварии автомобиль Volkswagen находился в непосредственной близости от места происшествия. Предполагается, что водитель и пассажир машины были очевидцами.
Граждан, которые располагают какой-либо информацией о случившемся, в том числе записями с видеорегистраторов, просят сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72-40-40, (80152) 72-41-05 и (8033) 621-15-35 либо по номеру 102.
Фото УСК по Гродненской области