Следователи Брестской области принимают поздравления в преддверии профессионального праздника

Праздничное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов предварительного следствия и 10-й годовщине образования Следственного комитета, состоялось в Бресте. В торжественной обстановке лучшим следователям области вручили заслуженные награды за добросовестную службу. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали первый председатель Следственного комитета, ныне помощник Президента – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик и заместитель председателя Следственного комитета Анатолий Васильев.





Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко подчеркнул, что следователи достойно выполняют свой профессиональный долг:

– Вы первыми прибываете на место преступления и проводите следственные действия на высоком уровне. Это служит укреплению законности и правопорядка в нашей стране. Ваша молодость и энергичность являются большим преимуществом в нелегкой работе.





В свою очередь, начальник управления Следственного комитета РБ по Брестской области, генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник отметил, что на счету сотрудников десятки тысяч успешно раскрытых преступлений:

– За все время функционирования Следственного комитета в производстве следователей области находилось 147 тысяч уголовных дел. Успешно расследовано 2100 особо тяжких преступлений, а из совершенных с 2012 года на территории региона убийств нераскрытым остается только одно. Управление Следственного комитета по Брестской области четырежды признавалось лучшим в стране.

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